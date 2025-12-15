TMW
Atalanta, l'Hertha Berlino a caccia del gioiellino Nicolò Baldo
Assalto dalla Germania: l'Hertha Berlino sta facendo la corte ad uno dei gioiellini del settore giovanile nerazzurro, l'attaccante della Primavera Nicolò Baldo, classe 2006. Per lui già 9 reti in 15 partite del campionato Primavera 1, ma anche quattro gettoni in Youth League e la soddisfazione del primo centro a livello internazionale, durante l'ultima gara contro l'Eintracht Francoforte U19.
