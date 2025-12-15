Inter, niente voli pindarici per il 1° posto in Serie A. Bisseck: "Dobbiamo continuare così"

Il suo gol ha permesso all'Inter di sistemarsi più comoda sui binari della partita che sperava già in avvio sul campo del Genoa e al termine della partita, vinta 2-1 dai nerazzurri, il difensore Yann Aurel Bisseck ha parlato ai microfoni di Rai Sport, intervistato per 'La Domenica Sportiva'.

La vittoria di Marassi ha permesso all'Inter di prendersi il 1° posto della classifica di Serie A in solitaria, cosa che però non sembra colpire più di tanto Bisseck: "Il primo posto vale tanto, ma la stagione è lunga. Per ora siamo contenti ma dobbiamo continuare così".

Quindi Bisseck prosegue e conclude soffermandosi sull'interpretazione che Chivu richiede a chi fa il suo ruolo, con tante situazioni di uno contro uno che vengono lasciate gestire ai singoli della difesa: "Va benissimo così, abbiamo difensori forti e non abbiamo paura. Credo sia il modo giusto, continuiamo così".

Quella di ieri a Marassi è stata un'ottima prestazione, per Bisseck. Voto 7 al centrale dei nerazzurri nelle pagelle di TMW di Genoa-Inter 1-2: "Impegna poco più di cinque minuti per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Riceve da Lautaro e salta con una bella giocata Ellertsson superando Leali sul suo palo".