Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"

C'è tanta delusione in casa Catania per la direzione arbitrale di ieri nel match, terminato in parità contro il Potenza. In particolare per il gol annullato ad Alex Rolfini che avrebbe portato i tre punti agli etnei. A prendere per primo la parola, mettendoci la faccia, è stato il tecnico Domenico Toscano che, ospite dei microfoni di TeleColor ha dichiarato: "Ci risiamo, dalle immagini il gol di Rolfini è regolarissimo. Lo abbiamo rivisto anche per dieci volte nello spogliatoio. Ho l'impressione che il Catania primo in classifica dia fastidio a qualcuno: sembra che ogni situazione dubbia nei nostri confronti venga ribaltata a sfavore, spero sia una coincidenza ma stanno diventando troppe. Non vogliamo niente di regalato, ma quello che ci spetta. Ogni episodio, anche una valutazione oggettiva, viene dato contro al Catania: anche l'ammonizione di Di Gennaro in avvio di secondo tempo, lui era diffidato... Potevamo fare meglio in superiorità numerica nella gestione degli ultimi sedici metri, dove siamo arrivati diverse volte ma abbiamo sbagliato cross e tiri o trovato le parate del portiere.

C'è amarezza perché meritavamo di portare a casa i tre punti, ma per tanti motivi non ce l'abbiamo fatta. Ora guardiamo alla partita con l'Atalanta U23, vogliamo chiudere il girone d'andata in testa. Era meglio se il Potenza fosse rimasto in undici, perché dopo l'espulsione si è chiuso in modo estremo: di gioco ce n'era poco, ci volevamo il guizzo o la giocata individuale. Lunetta ha avuto due occasioni clamorose, poi è stato annullato un gol regolare. Potevamo fare qualcosa in più per portare a casa il successo".

A fargli eco ci ha pensato lo stesso Rolfini presentandosi in sala stampa: “Ho parlato con l’arbitro a fine gara perché volevo una spiegazione sul gol annullato, perché era ovvio a tutti che il gol era buono - si legge su ForzaCatania,com -. Anche lui mi ha detto che non era sicuro della scelta, che non sapeva se fosse gol o meno perché dalle immagini non si vedeva bene. Dopo il rigore non concesso a Casarano, oggi ci annullano un gol. Evidentemente c’è anche un po’ di sfortuna. A Casarano eravamo pronti a battere il rigore, oggi lo ero per esultare per il gol. Sono sfortunato e anche molto incazzato, perché sono decisioni palesi dal punto di vista un po’ di tutti”.