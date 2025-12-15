Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila

Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di filaTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 15:34Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte figc.it

Quattro assist nel trionfo dell’Inter a Solbiate Arno e, più in generale, una prima parte di stagione da assoluta protagonista. Per la terza settimana di fila, Tessa Wullaert è nella Top 11 delle migliori giocatrici della Serie A Women Athora: nel tridente d’attacco, le fanno compagnia un’altra interista – Haley Bugeja, a segno tre volte nel derby contro il Milan – e Chiara Beccari, autrice del gol del pareggio della Juventus nella partita poi vinta 2-1 contro il Napoli Women. La capolista Roma, che ha battuto 2-0 la Ternana Women, è presente con Giada Greggi e Giulia Dragoni.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della nona giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Soléne Durand: Tra i portieri che hanno subito più di due tiri nello specchio in questa giornata di Serie A, la giocatrice neroverde (tre) è una delle due che hanno tenuto la porta inviolata (insieme a Durante, tre). Inoltre, solo Ciccioli (12) ha recuperato più palloni della francese nel turno di campionato appena concluso (11 come Beretta).
Martina Lenzini: Tra le giocatrici che in questo turno di Serie A hanno vinto il 100% dei duelli ingaggiati, la bianconera è quella che ne ha registrati di più: cinque su cinque. Tre inoltre i contrasti vinti dalla classe ’98, record tra le compagne di squadra condiviso con Stølen Godø, Cascarino e Rosucci.
Ivana Andrés: La nerazzurra è stata, tra i difensori, l’unica giocatrice ad andare a segno in questa giornata di Serie A (una rete nel 5-1 dell’Inter contro il Milan); inoltre, tra le pari ruolo con almeno otto duelli ingaggiati, nessuna ha registrato una percentuale più alta di successo rispetto alla spagnola - 75% (6/8), come Vigilucci.
Elisabetta Oliviero: Oltre ad aver servito l’assist a Piemonte per l’1-0 della Lazio sul Parma, la biancoceleste ha effettuato sei cross in questo turno di campionato (corner inclusi), almeno due più di qualsiasi altro difensore sceso in campo.
Elena Dhont: La belga ha servito l’assist a Clelland per l’1-0 del Sassuolo in casa del Genoa e più in generale è stata, con Wullaert (sei), una delle due attaccanti che hanno creato più occasioni per le compagne nella giornata appena conclusa (quattro per la neroverde).
Michela Catena: Oltre ad essere, con Bugeja (tripletta), una delle due giocatrici che hanno siglato una marcatura multipla in questo turno di Serie A (doppietta contro il Como), la viola ha anche registrato il record di tiri nelle partite del weekend (otto).
Giada Greggi: La giallorossa è stata la centrocampista che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria in questa giornata di campionato (27); inoltre, tra le pari ruolo, solo Arrigoni (53) ne ha effettuati di più in generale rispetto alla classe 2000 della Roma (52).
Giulia Dragoni: Oltre ad aver segnato il primo gol nel 2-0 della Roma sulla Ternana, la giallorossa ha registrato una percentuale di passaggi completati all’interno dell’ultimo terzo di campo dell’83.3% (10/12) - tra le centrocampiste con più di 10 passaggi in quella zona del campo nella nona giornata, solo Pondini (87.5%) precede la classe 2006 per % di riuscita.
Haley Bugeja: La nerazzurra è l’unica giocatrice che nella giornata di campionato appena terminata ha segnato più di due gol (tripletta da subentrata nel derby con il Milan); inoltre, solo Tryggvadóttir (quattro) ha centrato più volte lo specchio della porta rispetto alla maltese - tre come Clelland.
Chiara Beccari: Oltre ad aver realizzato il primo dei due gol con cui la Juventus ha battuto in rimonta il Napoli, la classe 2004 è stata - tra le bianconere - la giocatrice che ha effettuato più tocchi (56) e ingaggiato più duelli (13) nel match. Nessuna compagna di squadra inoltre ha vinto più possessi nell’incontro (cinque come Kullberg e Brighton).
Tessa Wullaert: La nerazzurra è stata la giocatrice che ha partecipato a più marcature in questa giornata di Serie A (quattro assist) e una delle due che hanno creato più occasioni per le compagne (sei come Tryggvadóttir).

Articoli correlati
Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato" Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"
Jankto torna sul coming out del 2023: "L'ho fatto per via di un post di un giornalista"... Jankto torna sul coming out del 2023: "L'ho fatto per via di un post di un giornalista"
Un altro talento greco può finire in Premier League: il Brentford punta Kaloskamis... Un altro talento greco può finire in Premier League: il Brentford punta Kaloskamis
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma... Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio... Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"... Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
4 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Napoli, Conte sta limitando i danni. Milan non da Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: “Dopo cinque anni la Juve sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, domani la scelta su Gabbia: il centrale può essere convocato per la Supercoppa
Immagine news Serie A n.2 Inter, niente voli pindarici per il 1° posto in Serie A. Bisseck: "Dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"
Immagine news Serie A n.4 Inter, buone nuove per Chivu: sia Darmian che Calhanoglu andranno in Arabia
Immagine news Serie A n.5 Roma, il futuro di Pisilli è ancora da decifrare: anche il Cagliari piomba sul centrocampista
Immagine news Serie A n.6 Fabio Cannavaro: "Mai stato vicino alla panchina azzurra. Niente Mondiale? Sarebbe un dramma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, report medico: lesione di primo grado al bicipite femorale per Defrel
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 16ª giornata: testa a testa Mignani-Alvini
Immagine news Serie B n.3 Armando Izzo e la compagna Raffaella Fico perdono il figlio che stavano aspettando
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 16ª giornata: Ghedjemis si consolida in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 16ª giornata: Schiavi sorpassa tutti
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Jonsson: "Ionita e Crnigoj tanta roba. Senza penalità saremmo in corsa playoff"
Immagine news Serie C n.2 Alcione, Gallazzi: "Faremo i playoff! Serie B in tre anni. Sul progetto seconde squadre..."
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, la nuova proprietà sta valutando l'organigramma: Bolis in bilico?
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, tesserato l'ex Rimini Mattia Gagliano: indosserà la maglia numero 24
Immagine news Serie C n.5 Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Immagine news Serie C n.6 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere