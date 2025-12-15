Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila

Quattro assist nel trionfo dell’Inter a Solbiate Arno e, più in generale, una prima parte di stagione da assoluta protagonista. Per la terza settimana di fila, Tessa Wullaert è nella Top 11 delle migliori giocatrici della Serie A Women Athora: nel tridente d’attacco, le fanno compagnia un’altra interista – Haley Bugeja, a segno tre volte nel derby contro il Milan – e Chiara Beccari, autrice del gol del pareggio della Juventus nella partita poi vinta 2-1 contro il Napoli Women. La capolista Roma, che ha battuto 2-0 la Ternana Women, è presente con Giada Greggi e Giulia Dragoni.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della nona giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Soléne Durand: Tra i portieri che hanno subito più di due tiri nello specchio in questa giornata di Serie A, la giocatrice neroverde (tre) è una delle due che hanno tenuto la porta inviolata (insieme a Durante, tre). Inoltre, solo Ciccioli (12) ha recuperato più palloni della francese nel turno di campionato appena concluso (11 come Beretta).

Martina Lenzini: Tra le giocatrici che in questo turno di Serie A hanno vinto il 100% dei duelli ingaggiati, la bianconera è quella che ne ha registrati di più: cinque su cinque. Tre inoltre i contrasti vinti dalla classe ’98, record tra le compagne di squadra condiviso con Stølen Godø, Cascarino e Rosucci.

Ivana Andrés: La nerazzurra è stata, tra i difensori, l’unica giocatrice ad andare a segno in questa giornata di Serie A (una rete nel 5-1 dell’Inter contro il Milan); inoltre, tra le pari ruolo con almeno otto duelli ingaggiati, nessuna ha registrato una percentuale più alta di successo rispetto alla spagnola - 75% (6/8), come Vigilucci.

Elisabetta Oliviero: Oltre ad aver servito l’assist a Piemonte per l’1-0 della Lazio sul Parma, la biancoceleste ha effettuato sei cross in questo turno di campionato (corner inclusi), almeno due più di qualsiasi altro difensore sceso in campo.

Elena Dhont: La belga ha servito l’assist a Clelland per l’1-0 del Sassuolo in casa del Genoa e più in generale è stata, con Wullaert (sei), una delle due attaccanti che hanno creato più occasioni per le compagne nella giornata appena conclusa (quattro per la neroverde).

Michela Catena: Oltre ad essere, con Bugeja (tripletta), una delle due giocatrici che hanno siglato una marcatura multipla in questo turno di Serie A (doppietta contro il Como), la viola ha anche registrato il record di tiri nelle partite del weekend (otto).

Giada Greggi: La giallorossa è stata la centrocampista che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria in questa giornata di campionato (27); inoltre, tra le pari ruolo, solo Arrigoni (53) ne ha effettuati di più in generale rispetto alla classe 2000 della Roma (52).

Giulia Dragoni: Oltre ad aver segnato il primo gol nel 2-0 della Roma sulla Ternana, la giallorossa ha registrato una percentuale di passaggi completati all’interno dell’ultimo terzo di campo dell’83.3% (10/12) - tra le centrocampiste con più di 10 passaggi in quella zona del campo nella nona giornata, solo Pondini (87.5%) precede la classe 2006 per % di riuscita.

Haley Bugeja: La nerazzurra è l’unica giocatrice che nella giornata di campionato appena terminata ha segnato più di due gol (tripletta da subentrata nel derby con il Milan); inoltre, solo Tryggvadóttir (quattro) ha centrato più volte lo specchio della porta rispetto alla maltese - tre come Clelland.

Chiara Beccari: Oltre ad aver realizzato il primo dei due gol con cui la Juventus ha battuto in rimonta il Napoli, la classe 2004 è stata - tra le bianconere - la giocatrice che ha effettuato più tocchi (56) e ingaggiato più duelli (13) nel match. Nessuna compagna di squadra inoltre ha vinto più possessi nell’incontro (cinque come Kullberg e Brighton).

Tessa Wullaert: La nerazzurra è stata la giocatrice che ha partecipato a più marcature in questa giornata di Serie A (quattro assist) e una delle due che hanno creato più occasioni per le compagne (sei come Tryggvadóttir).