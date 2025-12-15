Ufficiale Sassuolo, torna l'ex difensore Emanuele Terranova. Sarà collaboratore del settore giovanile

Il Sassuolo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l'arrivo di un rinforzo per lo staff del settore giovanile, la vecchia conoscenza neroverde Emanuele Terranova: "L’US Sassuolo Calcio comunica il ritorno in società di Emanuele Terranova con il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile maschile: l’ex difensore ha vestito neroverde dal 2011 al 2017, rendendosi protagonista della promozione in Serie A e della qualificazione in Europa League con ben 14 reti in 91 presenze.

Terranova ha commentato così il suo ritorno: “Sono contento di essere ritornato a disposizione della società con la quale ho un legame profondo e con cui ho vissuto momenti indimenticabili. Ringrazio la proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevale, il Direttore Sportivo Francesco Palmieri e il Responsabile del Settore Giovanile Angelo Carbone per la grande fiducia e per avermi dato l’opportunità di intraprendere questo nuovo percorso nella mia carriera. Metterò a disposizione del club tutta la mia esperienza per poter contribuire alla crescita dei ragazzi del settore giovanile, che per il Sassuolo ha sempre significato motivo di orgoglio“.

Da tutta la famiglia neroverde, bentornato Emaunele!".