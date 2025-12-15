Modena, report medico: lesione di primo grado al bicipite femorale per Defrel
Per il Modena di Andrea Sottil c'è anche una nota negativa nel successo ottenuto in casa dello Spezia: l'infortunio di Gregoire Defrel.
In merito il club canarino ha diffuso poco fa la seguente nota: "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla regione medio-distale del capo lungo del bicipite femorale. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie, un ulteriore controllo verrà valutato nei prossimi giorni".
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
