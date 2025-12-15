Milan, domani la scelta su Gabbia: il centrale può essere convocato per la Supercoppa

Gli esami a cui si è sottoposto Matteo Gabbia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali, ma la sua presenza giovedì contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana è tutt'altro che certa. Una decisione sulla convocazione del difensore rossonero, che ha comunque riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, verrà presa nella giornata di domani prima della partenza della squadra milanista per l'Arabia Saudita.

Il centrale rossonero, infortunatosi da solo in un'azione di ripiegamento difensivo, era rimasto a lungo a terra per un problema al ginocchio, con la dinamica dell'infortunio che aveva fatto temere per un problema grava. Ma gli esami effettuati questa mattina hanno parzialmente rassicurato. Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Il Milan giocherà giovedì 18 dicembre contro il Napoli, alle ore 20 italiane.