Triestina, Jonsson: "Ionita e Crnigoj tanta roba. Senza penalità saremmo in corsa playoff"

In una dimensione parallela nella quale la Triestina ha iniziato la stagione 2024/2025 senza penalizzazione, gli alabardati sarebbero in piena corsa per i playoff promozione del Girone A di Serie C.

La realtà, però, parla di un club che deve affrontare un -23 in classifica che ha portato la compagine di Attilio Tesser a essere ultima in classifica, a 14 lunghezze di svantaggio dalla penultima.

Kristofer Jonsson, centrocampista islandese della Triestina, ha parlato di questo e della stagione nel suo complesso dopo il successo per 5-2 sull'AlbinoLeffe.

"Sono e siamo molto contenti per questa vittoria - si legge su TrivenetoGoal -, importantissima per la classifica e per lo spirito di tutta la squadra, questo non può che darci maggiore forza in ottica futura. Oggi tatticamente era una partita per me complicata, loro in mezzo avevano giocatori di qualità e con le punte cercavano di creare problemi anche nella mia zona di campo, direi però che è andata molto bene. Dobbiamo rimanere concentrati, il lavoro oggi è stato fatto molto bene non solo da me e dobbiamo continuare così.

I complimenti del mister fanno piacere, è però una fortuna per me poter giocare anche con due elementi accanto del calibro e del livello di Ionita e Crnigoj. È veramente tanta roba, loro per esperienza e qualità danno quel qualcosa in più, che permette di esprimersi al meglio anche a chi gioca vicino a loro. Sono davvero molto contento di poter condividere il centrocampo con loro.

Sapere di aver regalato una gioia alla nostra gente ci rende sicuramente felici, la classifica senza penalità sarebbe tutto sommato buona ma la situazione la conosciamo bene, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a fare quello che stiamo facendo, credendoci sempre ogni giorno. La prossima sarà in casa di una squadra che sta facendo qualcosa di straordinario, ma dobbiamo fare punti anche noi quindi dobbiamo andare lì per provare a conquistarli".