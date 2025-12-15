Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no

Simone Bernabei
Oggi alle 09:45
Simone Bernabei

La Juventus ha ritrovato la vittoria, proprio mentre a livello societario è arrivata una fortissima presa di posizione da parte della proprietà. Nei giorni scorsi Tether aveva presentato un'offerta, con piano di investimento complessivo da 1,1 miliardi di euro, per rilevare le quote di proprietà di Exor e della famiglia Agnelli.

Secco il no da parte della holding e del suo primo rappresentante, John Elkann. Secondo Tuttosport, però, è in arrivo a stretto giro di posta un rilancio da parte di Tether e del suo Ceo Paolo Ardoino. Un aumento dell'offerta che salvo sorprese non sortirà effetti, con la famiglia Agnelli che continuerà a dire no alla cessione.

Nella giornata di sabato, lo stesso John Elkann aveva così parlato della proposta e della scelta di non cedere il club: "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo 4 generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia di amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita".

