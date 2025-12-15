Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como

Giornata importantissima, la 15^ del campionato di Serie A. In attesa della sfida di questa sera fra Roma e Como, Inter e Juventus traggono profitto dai passi falsi delle dirette concorrenti. I nerazzurri battendo il Genoa si portano in vetta alla graduatoria in solitaria, mentre la Juventus si posiziona al 5° posto a -1 proprio dalla Roma, scavalcando il Bologna.

Movimenti importanti anche nelle retrovie: se la Fiorentina continua ad avere un encefalogramma piatto, con la sconfitta col Verona che ha rafforzato l'ultimo posto, è proprio l'Hellas una delle squadre che guadagnano sulle avversarie. Con gli scaligeri, bene anche Lecce e Torino che si ritagliano un margine sulla zona retrocessione. Con l'Atalanta ancora nella terra di mezzo della classifica, ottime le vittorie della Lazio e dell'Udinese con Parma e Napoli, con il Sassuolo che invece porta a casa un punto dalla trasferta di San Siro contro il Milan.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 27*

Juventus 26

Bologna 25

Como 24*

Lazio 22

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 20

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6

* una partita in meno

Attesa dunque per il posticipo fra la Roma di Gasperini ed il Como di Fabregas, col risultato che dirà ancora qualcosa in più sull'avvincente scontro per l'Europa di questa stagione. QUA le probabili formazioni di Roma-Como.