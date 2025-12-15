Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Giornata importantissima, la 15^ del campionato di Serie A. In attesa della sfida di questa sera fra Roma e Como, Inter e Juventus traggono profitto dai passi falsi delle dirette concorrenti. I nerazzurri battendo il Genoa si portano in vetta alla graduatoria in solitaria, mentre la Juventus si posiziona al 5° posto a -1 proprio dalla Roma, scavalcando il Bologna.
Movimenti importanti anche nelle retrovie: se la Fiorentina continua ad avere un encefalogramma piatto, con la sconfitta col Verona che ha rafforzato l'ultimo posto, è proprio l'Hellas una delle squadre che guadagnano sulle avversarie. Con gli scaligeri, bene anche Lecce e Torino che si ritagliano un margine sulla zona retrocessione. Con l'Atalanta ancora nella terra di mezzo della classifica, ottime le vittorie della Lazio e dell'Udinese con Parma e Napoli, con il Sassuolo che invece porta a casa un punto dalla trasferta di San Siro contro il Milan.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*
Juventus 26
Bologna 25
Como 24*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
* una partita in meno
Attesa dunque per il posticipo fra la Roma di Gasperini ed il Como di Fabregas, col risultato che dirà ancora qualcosa in più sull'avvincente scontro per l'Europa di questa stagione. QUA le probabili formazioni di Roma-Como.
