TMW Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero

Momenti di profonda riflessione in casa Fiorentina, dopo l'ennesimo ko stagionale maturato ieri contro il Verona. La squadra, lo staff tecnico e tutta la dirigenza, dopo il fischio finale del Franchi, si sono immediatamente trasferiti al Viola Park per dare il via ad un ritiro a tempo indeterminato. E oggi potrebbero arrivare nuovi provvedimenti.

Le ultime in arrivo dal centro sportivo della Fiorentina, parlano di una riunione dirigenziale attualmente in corso in cui si sta valutando anche la panchina di Paolo Vanoli, allenatore arrivato in sostituzione dell'esonerato Stefano Pioli. Il tecnico ex Torino però non ha portato alcuna scossa alla squadra: al netto di una vittoria e una sconfitta in Conference League, sotto la sua guida la squadra ha giocato 5 partite in campionato con 2 pareggi e 3 sconfitte.

Nel caso in cui dovesse arrivare una separazione con Vanoli e con il suo staff, la società del presidente Rocco Commisso sta valutando diverse soluzioni: una prevederebbe il ritorno di Stefano Pioli, allenatore ancora sotto contratto, un'altra la nuova promozione di Daniele Galloppa. Sullo sfondo anche il nome di Davide Ballardini, allenatore presente ieri al Franchi per il ko col Verona. Ma pure quello di Beppe Iachini, allenatore già avuto da Commisso nella sua gestione, e dei fiorentini Gabriele Cioffi e Leonardo Semplici.