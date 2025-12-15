TMW Radio Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento a TMW Radio.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"Li dedico a Maurizio Sarri, che ha ottenuto una grande vittoria a Parma con la Lazio, e a Gasperini, che stasera sono sicuro farà benissimo contro Fabregas".

A Firenze non si riesce ad uscire dall'incubo e anche Vanoli ora è in dubbio. Che ne pensi?

"Continuo a pensare che Vanoli sia un buon allenatore, ma in questo momento non credo possa più tirare fuori qualcosa da un gruppo del tutto demoralizzato. I calciatori stanno vivendo una situazione in cui non possono girare per la città, quindi ad ogni sconfitta si finisce per stare male. Al momento c'è qualcosa di rotto anche proprio all'interno del gruppo, quindi forse ora il piano potrebbe essere quello di arrivare a Gennaio e poi fare una rivoluzione per portare dentro sette/otto elementi con il coltello fra i denti".

La vittoria dell'Inter può essere il presupposto per un allungo dell'Inter?

"Ha le potenzialità per farlo purché ha una rosa importante. Il campionato però si è livellato verso l'alto, quindi le grandi squadre possano perdere con chiunque".

Nel frattempo la Juventus ha vinto e convinto per la prima volta, battendo il Bologna. Può essere la svolta?

"La Juventus mi è piaciuta molto ieri e l'ho vista andare ad un ritmo più alto rispetto al solito. Penso che contro la Roma sarà la partita giusta per capire se la Juventus può veramente ambire ad entrare tra le prime quattro".

La vittoria della Lazio come la inquadri? È stata un'impresa?

"È la dimostrazione che la Lazio scarsa non è. Ieri è stata una vittoria ancora più importante proprio dal punto di vista ambientale. Andare a vincere in quelle circostanze dà anche un segnare molto forte a chi è all'esterno. Fa capire che il gruppo è unito e spero che l'allenatore abbia contezza che questa squadra possa fare un buon campionato".