Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno

Nona giornata della Serie A Woman in archivio con risultati importanti. Le prime cinque della classifica, ovvero Roma, Juventus, Fiorentina, Inter e Lazio, portano a casa tre punti decisivi per continuare a correre. Con l'Inter che è al terzo successo di fila. Per il resto delle formazioni del torneo solo sconfitte (non c'è stato nessun pareggio): l'unica eccezione è il Sassuolo che centra la vittoria sul campo del Genoa interrompendo un'astinenza che durava dal 18 ottobre. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata del campionato:

SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA

Juventus-Napoli 2-1

39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)

Como Women-Fiorentina 1-3

28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)

Milan-Inter 1-5

9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja

Ternana Women-Roma 0-2

1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado

Genoa-Sassuolo 0-1

26' Clelland

Lazio-Parma 1-0

61' Piemonte

Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4