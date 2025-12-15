Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Nona giornata della Serie A Woman in archivio con risultati importanti. Le prime cinque della classifica, ovvero Roma, Juventus, Fiorentina, Inter e Lazio, portano a casa tre punti decisivi per continuare a correre. Con l'Inter che è al terzo successo di fila. Per il resto delle formazioni del torneo solo sconfitte (non c'è stato nessun pareggio): l'unica eccezione è il Sassuolo che centra la vittoria sul campo del Genoa interrompendo un'astinenza che durava dal 18 ottobre. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata del campionato:
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Ternana Women-Roma 0-2
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Genoa-Sassuolo 0-1
26' Clelland
Lazio-Parma 1-0
61' Piemonte
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30