Ufficiale Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli

Adesso è ufficiale, Alexis Saelemaekers ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031. Lo fa sapere la società rossonera mediante i propri canali ufficiali di comunicazione.

Si legge nella nota di rinnovo di Saelemaekers con il Milan: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo.

Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".