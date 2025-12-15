Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, top & flop della 15^ giornata in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10
Luca Di Leonardo

In attesa di Roma- Como che chiuderà questa 15^ giornata ecco i top e i flop di questa giornata

TOP

Scamacca: la cura Palladino sta sortendo i suoi effetti e dall'arrivo dell'ex allenatore della Fiorentina il bomber atalantino sta avendo numeri importanti. La doppietta decisiva contro il Cagliari testimonia tutto ciò e le gerarchie sono chiare come non mai, è lui il titolare. Fantavoto 13.5.

Bartesaghi: primi gol in serie A a coronamento di una prova eccellente e in generale di una crescita costante. In poche settimane ha conquistato il posto da titolare e ad oggi non esiste nemmeno il ballottaggio con Estupinian. Ottimo affare per chi l'ha preso a pochi crediti. Fantavoto 13.5.

Orban: aveva perso la tittolarità ma l'infortunio di Giovane gli da una grande opportunità che sfrutta perfettamente. Doppietta contro una Fiorentina sempre più nel baratro che può rilanciarlo e allontanarlo da questo periodo difficile. Il giocatore ha potenzialità ma anche molte lacune quindi il suo impiego è sempre da valutare. Fantavoto 13.5.

FLOP

Zaccagni: espulsione discutibile che però condiziona il suo voto. Stagione complessivamente al di sotto delle aspettative, solo 3 gol in 14 presenze, troppo poco per chi era considerato un top nelle aste estive. Avrà tutto il tempo per riscattarsi. Fantavoto 3.5.

Heggem: altra espulsione, questa di campo per un DOGSO ai danni di Openda lanciato a rete. Anche per lui un passaggio a vuoto all'interno di una stagione molto positiva. Scommessa low cost al momento ampiamente vinta. Fantavoto 3.5.

Unai Nunez: il Verona conquista un'importantissima vittoria a Firenze ma nel mezzo c'è lo sfortunatissimo episodio dell'autogol che ha regalato il momentaneo pareggio alla Viola. Se andiamo ad analizzare la sua stagione, autogol di ieri a parte, impiego e rendimento più che accettabili per essere un giocatore da ultimi slot. Fantavoto 3.

