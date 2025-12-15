Armando Izzo e la compagna Raffaella Fico perdono il figlio che stavano aspettando

Dolorosa perdita per Armando Izzo, difensore del Monza. Il giocatore, tramite una Instagram Stories, ha voluto comunicare la perdita del bimbo che aspettava assieme alla compagna Raffaella Fico:

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori.

In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata.

L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore.

Grazie"