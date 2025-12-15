Graziani: "All'Inter manca un Conceicao, un calciatore rapido che salta l'uomo"
Ciccio Graziani, negli studi della Domenica Sportiva, consiglia ll'Inter in vista della finestra invernale di calciomercato:"Quello che voglio consigliare a due manager straordinari come Marotta e Ausilio è di pensare ad un giocatore rapida che salta l'uomo. Pensateci a gennaio - le sue parole -. Un giocatore alla Conceicao, alla Politano. Non sarebbe sbagliato. Ci sono momenti in cui l'Inter gioca col paraocchi e cerca di sfondare sempre sulle stesse zone. Ecco all'Inter manca uno come Conceiçao".
