Ufficiale Monopoli, tesserato l'ex Rimini Mattia Gagliano: indosserà la maglia numero 24

La SS Monopoli 1966 comunica di aver tesserato il calciatore Mattia Gagliano.

Portiere classe 2006, formato nelle giovanili della Lazio, è in arrivo dal Rimini dove ha disputato la prima parte di stagione. In passato ha indossato anche la maglia del Nissa in serie D. Indosserà la maglia numero 24.