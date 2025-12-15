Ufficiale
Monopoli, tesserato l'ex Rimini Mattia Gagliano: indosserà la maglia numero 24
La SS Monopoli 1966 comunica di aver tesserato il calciatore Mattia Gagliano.
Portiere classe 2006, formato nelle giovanili della Lazio, è in arrivo dal Rimini dove ha disputato la prima parte di stagione. In passato ha indossato anche la maglia del Nissa in serie D. Indosserà la maglia numero 24.
