Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Romo-Como (Lunedì 15 dicembre, ore 20.45, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Archiviata la trasferta a Glasgow contro il Celtic, la Roma si prepara a ospitare il Como di Cesc Fabregas all’Olimpico. Gian Piero Gasperini non ha ancora ricevuto il via libera per avere a disposizione Ndicka ed El Aynaoui, in partenza direzione Coppa d’Africa. Si prospetta il consolidato 3-4-2-1, con Svilar certo del posto tra i pali. In difesa, pronto Ziolkowski al fianco di Mancini ed Hermoso qualora Ndicka dovesse partire per raggiungere il ritiro della Costa d’Avorio. Sulle fasce, Celik sarà squalificato: il favorito per la corsia di destra è Rensch, con Wesley che dovrebbe tornare a occupare il lato opposto. In mezzo, riecco il solito duo formato da Cristante e Koné; mentre sulla trequarti agiranno nuovamente Soulé e Pellegrini. Come terminale offensivo, ancora fiducia a Ferguson, reduce dalla doppietta di Glasgow: sullo sfondo, resta sempre l’ipotesi di vedere Dybala come falso nove. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Como

Archiviato il fiasco contro l’Inter, il Como ora deve affrontare un’altra trasferta ostica come l’Olimpico e sfidare una Roma ferita in campionato. In più, Fabregas non avrà Morata, infortunato e fuori fino al 2026. Quindi tocca a Douvikas la maglia da titolare in attacco, con Nico Paz alle sue spalle e Addai largo a destra. Dall’altra parte invece scatta il ballottaggio Jesus Rodriguez-Diao, ma il senegalese parte in vantaggio. Perrone è squalificato, spazio dunque a Caqueret-Da Cunha in mediana. Se la coppia Ramon-Diego Carlos è intoccabile in difesa di Butez, Smolcic dovrebbe rilevare Posch. Infine, dubbi a sinistra: Moreno insidia Valle per un posto dal 1’, ma dovrebbe essere quest’ultimo ad averla vinta. (da Como, Yvonne Alessandro)