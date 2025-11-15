Percassi: "Abituati a giocare in Europa e ci teniamo. Oggi l'Atalanta deve essere concreta"

Non si parla di obiettivi. L'Atalanta arriva dal cambio in panchina con Raffaele Palladino che ha rilevato Ivan Juric. Sulla questione si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato del club Luca Percassi: "Mai sbandierato uno, se non l’atteggiamento giusto. Se è da Atalanta, con le qualità messe a disposizione ci costruiremo gli obiettivi gara dopo gara. Come sempre fatto in questi anni".

Provando a guardare la classifica, l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato della Champions o l'Europa League ancora raggiungibili: "Ci siamo abituati a giocare in Europa e ci teniamo, ma negli ultimi nove anni è capitato anche di non arrivarci, come di arrivare in Champions avendo pochi punti in più di oggi a questo punto della stagione. Oggi l’Atalanta deve essere molto concreta: guardare avanti e anche indietro, ottenere più punti possibili. E poi si vedrà".

Ma quale Atalanta si aspetta di vedere? "Si sa come gioca Palladino e comunque questa squadra è costruita per stare in un certa scia". Chiosa infine sui pochi gol realizzati: "C’è stata anche una grande dose di sfortuna, e ad un allenatore nuovo serve pure un po’ di fortuna. Però nel calcio devi fare gol e abbiamo sicuramente giocatori che possono segnare di più".