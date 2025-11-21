TMW
Atalanta, nuovo stop per Scalvini: risentimento muscolare all'adduttore destro
Nuovo stop per Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta, secondo quanto filtra dal club bergamasco, ha rimediato un risentimento muscolare all’adduttore destro.
Le condizioni del centrale classe 2003, fa sapere la Dea, verranno valutate giorno per giorno.
In questa stagione Scalvini, che ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio subito in passato, ha già saltato sei giornate di campionato per due problemi di natura muscolare.
