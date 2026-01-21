Live TMW Atalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Dobbiamo maturare"

22:58 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Athletic Bilbao nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:35 - Comincia la conferenza stampa

Quanto rammarico c'è stasera?

"Risultato inspiegabile. Avevamo un grandissimo primo tempo dove eravamo in pieno comando della gara dove potevamo fare il secondo goal. A fine primo tempo ho chiesto alla squadra di entrare da squadra matura, ma invece è stato l'opposto: black out totale per 15 minuti perché nell'1-1 dovevamo stare dentro la gara, Non possiamo permetterci questa sconfitta: tre tiri, tre goal. Ora serve guardare avanti".

Come mai questo calo sulla retroguardia?

"Sul primo goal poteva fischiare il fallo visto l'andamento dei giudizi dell'arbitro. Tuttavia abbiamo preso dei goal inspiegabili, ma la priorità è sempre l'atteggiamento".

Tutta questione di dettagli o di mentalità?

"La squadra ha subito molto questa cosa. Quando è passata in svantaggio l'Atalanta ha avuto molte difficoltà. Ovviamente serve lavorare molto sui dettagli e imparare da questi errori".

Giusto annullare il goal a De Ketelaere e cosa dirà alla squadra?

"Stasera ho parlato molto con i ragazzi. Non mi è piaciuta la reazione al primo goal, perché può capitare di subire, ma dobbiamo essere più maturi: i calciatori devono capire che nella difficoltà bisogna fare delle cose diverse rispetto a stasera. Questa sconfitta ci farà crescere, con l'obiettivo di rialzarsi subito: teniamo a fare bene contro il Parma".

Che reazione si aspetta a Parma?

"Voglio vedere una squadra che capisca i momenti della partita. Non si può comandare la partita senza rischiare, ma le partite prevedono anche la forza dell'avversario. Loro sono stati concreti, ma noi dobbiamo cercare di essere più maturi".

23:43 - Termina la conferenza stampa di Palladino