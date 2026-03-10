Atalanta, Palladino: "Modulo offensivo? Loro sono fortissimi, ma vogliamo giocarcela"

Il mister dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Che aria tira?

"Ci stiamo godendo ogni momento, sono momenti di grande gioia ed entusiasmo e non vediamo l'ora di scendere in campo. Vogliamo confrontarci, lo scopriremo solo a fine partita quello che ci dirà. Affrontiamo una squadra fortissima, ma se facciamo l'Atalanta abbiamo qualche chance".

Atalanta d'attacco: perché di questa scelta e come disporla?

"Una difesa a 4, abbiamo riprodotto un po' il nostro secondo tempo con l'Udinese perché ci ha dato benefici. Vogliamo giocarcela ad armi pari. Abbiamo assenze, ma la mentalità delle squadra deve essere quella di essere coraggiosa e anche stasera".

Punti a sfruttare i loro punti deboli in difesa?

"Noi non amiamo tanto la zona, cerchiamo i duelli e di andare a prenderli alti. Giocare in Europa uomo contro uomo puoi pagarla, ma abbiamo studiato il Bayern: se ti metti basso hanno sempre vinto, se vai un po' più alto puoi metterli anche in difficoltà. Oggi abbiamo adottato questo piano gara".