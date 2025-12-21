Live TMW Atalanta, Palladino: "Tre punti importantissimi. Vincere a Genova non è facile"

22.55 - Tra poco il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" per analizzare la sfida contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.27 - Inizia la conferenza stampa di Raffaele Palladino.

Paradosso dire che l'espulsione ha fatto male all'Atalanta?

"Intanto voglio fare i complimenti al Genoa che ha fatto una grande prestazione in dieci contro undici. Non era facile scardinare la loro difesa cinque più tre. Noi dovevamo essere più veloci nella manovra, palleggiare meglio. Nel primo tempo siamo stati un po' sterili. Nel secondo tempo siamo stati fortunati all'inizio perché il Genoa poteva andare in vantaggio con Vitinha e poi dopo abbiamo cercato di metterli sotto. Ho cercato di mettere tutti gli uomini offensivi che avevo e alla fine l'abbiamo sbloccata con un calcio piazzato. Sicuramente potevamo fare meglio ma oggi i tre punti erano importantissimi".

Che impatto hanno avuto i subentrati? Darà un giorno in più libero?

"No (ride ndr) domani ci alleniamo. I subentrati sono entrati bene. Vincere a Genova non facile, io conosco questo stadio. Ha fatto fatica anche l'Inter. Dopo i cambi abbiamo cambiato sistema di gioco con Zalewski terzino sinistro e Samardzic terzino destro. E alla fine l'abbiamo sbloccata. Oggi ci portiamo a casa questa vittoria, prendiamo tante cose positive e analizziamo ciò che dobbiamo migliorare".

Quanto ha pensato all'assetto finale con il 4-2-4?

"Quando si vince non hai nessuna remora. Ho cercato di aprire la difesa avversaria e creare la superiorità. Con i terzi non lo stavamo facendo bene. Ho usato i terzini e gli esterni li ho allargati. Non era facile scardinare la difesa avversaria e chi è entrato ha interpretato bene il sistema. Era fondamentale vincere per noi, per l'entusiasmo, per la classifica, per la continuità e per la mentalità della squadra. Ci tenevo a dedicare la vittoria a Pasalic. Ci tenevamo".

Da giocatore come avrebbe vissuto una sconfitta con marcatore il peggior in campo?

"Non sono d'accordo. Sono contento abbia segnato e oggi aveva dei clienti difficili da marcare. Sono felice del gol ma al di là della rete è un giocatore importante".

23.33 - Termina la conferenza stampa di Raffaele Palladino.