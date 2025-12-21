6 vittorie in 8 partite: contro piccole e grandi, l’Atalanta con Palladino ha cambiato passo

L’Atalanta non incanta e deve attendere fino quasi all’ultimo istante della partita sul campo di un Genoa rimasto in inferiorità numerica sin dal minuto 3, ma alla fine ottiene ciò che voleva e che più conta nel calcio: la vittoria e con essa i tre punti. Un successo che diventa ancor più pesante se si considerano le teorie in voga secondo le quali le squadre allenate da Raffaele Palladino fatichino contro quelle di bassa classifica. Un tema più presente nel suo percorso dell’anno passato alla Fiorentina che non a Bergamo, con l’eccezione del ko di Verona.

Banalmente, basta guardare la classifica per capire quanto conti la vittoria dell’Atalanta a Genova. Molteplice sorpasso quello operato dalla Dea, che si riporta adesso a sinistra della graduatoria. Con Palladino, l’Atalanta ha cambiato davvero marcia e a parlare ci sono i numeri. Sono 8 le partite del tecnico di Mugnano sulla panchina orobica, nelle quali ha trovato 6 vittorie (3 in Serie A, 2 su 2 in Champions e una nell’unica gara di Coppa Italia, sempre contro il Genoa). Non esistono pareggi, due le sconfitte: all’esordio, a Napoli, e al Bentegodi, appunto.

Certo, l’espulsione precoce di Leali ha influenzato senz’altro la partita di stasera, ma quello dell’Atalanta è un nuovo trend, non un colpo di fortuna isolato. Con Palladino ora Bergamo crede nella rimonta europea.