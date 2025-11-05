Milan, svelati i costi della campagna acquisti 2024/25: Gimenez il più caro, poi Fofana
MilanNews.it ha visionato i documenti dell'assemblea degli azionisti del Milan atta ad approvare il bilancio del club per la stagione 2024/25. E svela i costi dell'ultima campagna acquisti dei rossoneri, per quel che riguarda sia la campagna estiva che invernale. Nel dettaglio:
CAMPAGNA ACQUISTI ESTIVA
Youssouf Fofana 26.000.000€
Strahinja Pavlovic 18.500.000€
Alvaro Morata 17.184.211€
Emerson Royal 16.015.000€
Silvano Vos 2.750.000€
Tammy Abraham 1.500.000€
CAMPAGNA ACQUISTI INVERNALE
Santiago Gimenez 30.200.000€
Warren Bondo 10.526.316€
Joao Felix 2.923.000€
Riccardo Sottil 750.000 €
Kyle Walker titolo gratuito
Ricordiamo che il Milan ha chiuso il bilancio con un attivo di 2.9 milioni, in diminuzione di 1.1 milioni rispetto all'utile dell'esercizio 2023/24. Il saldo in positivo è dovuto in gran parte alle plusvalenze realizzate nel mese di giugno con le cessioni di Reijnders, Pellegrino e Kalulu.