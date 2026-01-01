Atalanta-Roma, prima da ex per Gasperini. Innocenti: "Molti gli devono la carriera"

L'ex difensore Duccio Innocenti, che in carriera ha vestito anche la maglia dell'Atalanta per tre campionati e mezzo, è stato chiamato a esprimersi sulle attuali vicende di casa Dea dal portale specializzato Tutto Atalanta.

Inevitabile partire dalla prima volta di Gasperini a Bergamo da ex allenatore dell'Atalanta, che avverrà nel prossimo turno: "Non si può attribuire tutto a un solo uomo, è stato un concorso di fattori: serietà, organizzazione, investimenti. Detto questo, Gasperini è stato l'artefice principale. Ha migliorato le prestazioni di tutti, lavorando in simbiosi con un club che ha saputo comprargli i giocatori giusti". Innocenti non si lascia travolgere da un 'effetto nostalgia' nemmeno nell'analisi dell'attuale Atalanta: "Una squadra in crescita. Non è partita fortissimo, ma sta migliorando. Contro l'Inter non meritava la sconfitta. Credo possa fare un campionato importante seguendo le idee di Palladino, che è un buon allenatore. È normale avere ancora negli occhi l'Atalanta di Gasp, ma si può continuare a sognare anche così".

Innocenti poi in conclusione di intervista prova a calarsi nei panni dei giocatori dell'Atalanta che si troveranno contro Gasperini nel prossimo match di Serie A contro la Roma: "È una gara particolare. Molti devono essere grati a Gasperini per la carriera che hanno fatto. Però oggi allena la Roma e va affrontato come un avversario. L'affetto umano resta, ma in campo i professionisti pensano solo a vincere per la propria maglia".