Inter-Atalanta e quell'impresa a San Siro con Prandelli nel 1994 (nonostante la Serie B)

L’Atalanta a San Siro per riscattare il Bayern Monaco e soprattutto trovare un successo che contro l’Inter alla "Scala del Calcio" manca esattamente dalla stagione 2013-2014: contesto dove tra Davide e Golia è il "meno favorito" a fare l’impresa. Già, perché nell’ultima stagione della prima era Percassi (1994), l’Atalanta riuscì a vincere sorprendentemente contro l’Inter in trasferta: prima e unica vittoria esterna di una stagione che finì con la retrocessione in Serie B.

Il 93/94 fu l’annata delle grandi illusioni: dall’arrivo di Francesco Guidolin al sogno Sauzée giunto a Bergamo fresco di Champions League; dal 5-2 contro il Cagliari fino al crollo di una Dea destinata a retrocedere in cadetteria con il duo Valdinoci-Prandelli in seria difficoltà nel risollevare le sorti della squadra. Il 2 gennaio i bergamaschi arrivano a San Siro contro l’Inter, e seppur il risultato sembri scontato, la Dea tira fuori gli artigli già dopo 15 minuti: Rambaudi serve Ganz, che trova Oscar Magoni il quale a sua volta mette in rete lo 0-1.

Nella ripresa l’Atalanta tiene botta, ma Bergkamp trasforma un rigore molto discusso siglando un pareggio che sembra ormai inevitabile. Tutto questo finché non ci pensa il "gioiellino di casa" Orlandini a portare a casa due punti importanti, per quanto di lì a poco i bergamaschi si scioglieranno come neve al sole, salutando la Serie A dopo sei anni di permanenza.