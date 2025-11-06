Atalanta, Samardzic MVP: "Non vincevamo da 36 giorni". Poi lo sketch con Kolasinac

Tutto sembrava indirizzato verso il pareggio a reti bianche al Velodrome, finché un'opera d'arte di Lazar Samardzic ha incastonato la palla dell'1-0 del trionfo dell'Atalanta ai danni dell'Olympique Marsiglia. Assegnando il premio di MVP al trequartista serbo della Dea, che ha risolto in grande stile la trasferta: "Sì, vincere qui, in questo stadio è grandissimo. Penso anche per tutta la squadra, ha fatto molto bene", ha esordito, salvo poi essere interrotto dal lancio di una maglietta di Kolasinac. E scattano le risate, con una dose di buon umore riflessa all'interno del gruppo di Ivan Jurić.

"Penso che fosse meritato, per tutta la squadra, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto il gol, era fuorigioco? Non lo so, penso fosse di pochissimo. Ma una grande reazione da parte nostra", ha commentato Samardzic. Sull'episodio del rigore di De Ketelaere, annullato dal dischetto da Rulli: "Bello vincere perché non succedeva da 36 giorni. Abbiamo meritato la vittoria, le prestazioni ci sono sempre state, solo con l'Udinese non c'è stata ma per il resto sono sempre state buone prestazioni".

Al posto di servire i compagni, Samardzic palla al piede ha avanzato e firmato un gol d'autore a giro sul secondo palo: "Sì, ho detto: 'Tira'. È stato un bel gol, penso", con tanto di risata finale.