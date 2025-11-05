Atalanta, Samardzic: "Grandissima reazione, dobbiamo vincere anche in campionato"
Il trequartista dell’Atalanta Lazar Samardzic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.
Quanto pesa al vittoria?
"Tantissimo, non vincevamo da un po' di tempo. Abbiamo fatto sempre buone partite, a Udine non così buona e oggi grandissima reazione vincendo meritatamente".
Eri entrato anche a Bruges: un caso?
"Io voglio sempre aiutare la squadra, quello che entrano devono dare tutto. Oggi hanno fatto tutti molto bene".
Inizia una nuova stagione?
"Giusto, era sempre una buona partita ma mancava qualcosa. Oggi abbiamo fatto un partitone, dobbiamo vincere così".
Cosa vi dà in vista del campionato?
"Molto, dopo una vittoria arriva la fiducia. Dobbiamo iniziare anche in campionato".
