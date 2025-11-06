Gioca 5' (più recupero) e viene votato Man of the Match: notte magica per Samardzic
Il match winner dell'Atalanta Lazar Samardžić è stato nominato Player of the Match dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, che ha dichiarato. "Ha segnato il gol decisivo per la sua squadra".
Voto 7 per Tuttomercatoweb, così motivato: "Fu provvidenziale contro il Brugge da subentrato, si ripete questa volta pur avendo meno tempo a disposizione. Scomodando l'avvocato Agnelli con Zibì Boniek, il soprannome "bello di notte" viene naturale".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
