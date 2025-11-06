Il Galatasaray sogna anche in Europa col capocannoniere Osimhen. Mentre il Napoli...

Victor Osimhen in questo momento è il capocannoniere della Champions League. Ieri sera dopo la tripletta all'Amsterdam Arena che ha permesso al suo Galatasaray di battere l'Ajax e conquistare i tre punti l'attaccante nigeriano ha detto di avere della vittoria di questa speciale classifica uno dei suoi obiettivi: "Ho la qualità per puntare al titolo di capocannoniere, ma tutto ciò avviene grazie al supporto dei miei compagni di squadra. Lotterò per una possibilità del genere".

Osimhen questa estate è diventato un calciatore del Galatasaray dopo una trattativa lunghissima. Dopo un anno di prestito, il club di Istanbul ha messo in piedi l'operazione più costosa della storia del club: 75 milioni di euro più bonus e percentuale sull'eventuale futura plusvalenza per strapparlo alla società di di De Laurentiis. Al giocatore, un ingaggio che in Turchia non s'era mai visto: 16 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Non c'è dubbio che questo sia uno dei Galatasaray più forti di sempre, se non il più forte. Costruito anche grazie alle intuizioni di George Gardi, consulente del presidente che da anni opera in Serie A, il club turco ha portato a Istanbul tanti campioni dal nostro campionato: ieri in campo oltre a Osimhen c'erano Torreira, Lemina e Singo, dalla panchina sono subentrati Kaan Ayhan e Mauro Icardi.

I risultati fino a questo momento sono eccezionali: il Gala di Okan Buruk, campione di Turchia in carica, è oggi di nuovo primo in classifica a +4 sul Fenerbahce secondo. In Champions al momento è nono con nove punti, la prima delle escluse dalla qualificazione diretta agli ottavi solo per una questione di differenza reti.

Con la classifica attuale il Galatasaray andrebbe ai play-off e sfiderebbe il Napoli, oggi 24esimo e reduce da uno scialbo 0-0 in casa contro l'Eintracht Francoforte. Già, proprio il suo Napoli: la squadra che l'ha portato alla ribalta e con cui ha vinto uno Scudetto. La squadra con cui dopo l'era Spalletti ha vissuto un'ultima stagione forzata e poi ha chiuso i rapporti. Quel Napoli che da diverse settimane fa tantissima fatica ad andare a segno e da un mese non trova il gol coi suoi attaccanti. Antonio Conte nel corso della sua gestione Victor Osimhen non l'ha mai avuto a disposizione, ma oggi un centravanti capace di inventarsi gol anche quando il resto della squadra non gira gli servirebbe tantissimo.