Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Galatasaray sogna anche in Europa col capocannoniere Osimhen. Mentre il Napoli...

Il Galatasaray sogna anche in Europa col capocannoniere Osimhen. Mentre il Napoli...TUTTO mercato WEB
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:50Serie A
Raimondo De Magistris

Victor Osimhen in questo momento è il capocannoniere della Champions League. Ieri sera dopo la tripletta all'Amsterdam Arena che ha permesso al suo Galatasaray di battere l'Ajax e conquistare i tre punti l'attaccante nigeriano ha detto di avere della vittoria di questa speciale classifica uno dei suoi obiettivi: "Ho la qualità per puntare al titolo di capocannoniere, ma tutto ciò avviene grazie al supporto dei miei compagni di squadra. Lotterò per una possibilità del genere".
Osimhen questa estate è diventato un calciatore del Galatasaray dopo una trattativa lunghissima. Dopo un anno di prestito, il club di Istanbul ha messo in piedi l'operazione più costosa della storia del club: 75 milioni di euro più bonus e percentuale sull'eventuale futura plusvalenza per strapparlo alla società di di De Laurentiis. Al giocatore, un ingaggio che in Turchia non s'era mai visto: 16 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Non c'è dubbio che questo sia uno dei Galatasaray più forti di sempre, se non il più forte. Costruito anche grazie alle intuizioni di George Gardi, consulente del presidente che da anni opera in Serie A, il club turco ha portato a Istanbul tanti campioni dal nostro campionato: ieri in campo oltre a Osimhen c'erano Torreira, Lemina e Singo, dalla panchina sono subentrati Kaan Ayhan e Mauro Icardi.

I risultati fino a questo momento sono eccezionali: il Gala di Okan Buruk, campione di Turchia in carica, è oggi di nuovo primo in classifica a +4 sul Fenerbahce secondo. In Champions al momento è nono con nove punti, la prima delle escluse dalla qualificazione diretta agli ottavi solo per una questione di differenza reti.
Con la classifica attuale il Galatasaray andrebbe ai play-off e sfiderebbe il Napoli, oggi 24esimo e reduce da uno scialbo 0-0 in casa contro l'Eintracht Francoforte. Già, proprio il suo Napoli: la squadra che l'ha portato alla ribalta e con cui ha vinto uno Scudetto. La squadra con cui dopo l'era Spalletti ha vissuto un'ultima stagione forzata e poi ha chiuso i rapporti. Quel Napoli che da diverse settimane fa tantissima fatica ad andare a segno e da un mese non trova il gol coi suoi attaccanti. Antonio Conte nel corso della sua gestione Victor Osimhen non l'ha mai avuto a disposizione, ma oggi un centravanti capace di inventarsi gol anche quando il resto della squadra non gira gli servirebbe tantissimo.

Articoli correlati
Ajax distrutto da Osimhen, l'allenatore del Galatasaray gongola: "Contenti di averlo... Ajax distrutto da Osimhen, l'allenatore del Galatasaray gongola: "Contenti di averlo con noi"
Osimhen da urlo, tripletta e MVP: "Ho la qualità per il titolo di capocannoniere... Osimhen da urlo, tripletta e MVP: "Ho la qualità per il titolo di capocannoniere in Champions"
Ajax, l'allenatore confida: "Osimhen forte come Ibra e Drogba, una minaccia costante"... Ajax, l'allenatore confida: "Osimhen forte come Ibra e Drogba, una minaccia costante"
Altre notizie Serie A
Zazzaroni, bordata a Giuntoli: "Inaccettabile pagare 60 milioni per Koopmeiners terzino"... Zazzaroni, bordata a Giuntoli: "Inaccettabile pagare 60 milioni per Koopmeiners terzino"
Juric: "Lookman? Succede a tutti, guardate De Bruyne. Conta solo l'Atalanta" Juric: "Lookman? Succede a tutti, guardate De Bruyne. Conta solo l'Atalanta"
Il Galatasaray sogna anche in Europa col capocannoniere Osimhen. Mentre il Napoli...... Il Galatasaray sogna anche in Europa col capocannoniere Osimhen. Mentre il Napoli...
Gimenez, missione riscatto o addio: il suo tempo al Milan può scadere già a gennaio... Gimenez, missione riscatto o addio: il suo tempo al Milan può scadere già a gennaio
Inter, Chivu: "Consapevoli che possiamo fare di più. Ora la testa va alla sfida con... Inter, Chivu: "Consapevoli che possiamo fare di più. Ora la testa va alla sfida con la Lazio"
Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Juventus, ingaggio top e centralità nel progetto: si prepara l'incontro per il rinnovo... Juventus, ingaggio top e centralità nel progetto: si prepara l'incontro per il rinnovo di Vlahovic
Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli... TMWOggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
2 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
3 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.1 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Immagine top news n.2 Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"
Immagine top news n.3 Chivu mai banale dopo le partite: dopo gli arbitri, parla anche delle sue responsabilità
Immagine top news n.4 La passione argentina di De Rossi è la grande occasione di Valentin Carboni
Immagine top news n.5 Vlahovic è diventato indispensabile per la Juve: ora si pensa al rinnovo
Immagine top news n.6 Barcellona deludente, Osimhen tornado. Mou a picco: Champions League, finali e classifica
Immagine top news n.7 San Siro passa a Inter e Milan: è ufficiale. Cosa succede ora: nel 2030 il nuovo stadio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Conte e i motivi della poca resa in Europa secondo gli opinionisti
Immagine news Serie D n.2 Morrone: "A breve, si avrà contratto federale per Ds e collaboratori in LND"
Immagine news Altre Notizie n.3 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Galatasaray sogna anche in Europa col capocannoniere Osimhen. Mentre il Napoli...
Immagine news Serie A n.2 Gimenez, missione riscatto o addio: il suo tempo al Milan può scadere già a gennaio
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu: "Consapevoli che possiamo fare di più. Ora la testa va alla sfida con la Lazio"
Immagine news Serie A n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine news Serie A n.5 Juventus, ingaggio top e centralità nel progetto: si prepara l'incontro per il rinnovo di Vlahovic
Immagine news Serie A n.6 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lerda sulla Serie B: "Molto bene il Modena, ma ci sono altri tre club molto interessanti"
Immagine news Serie B n.2 Anche per "l'esterno", al via l'era Donadoni: oggi lo Spezia presenta il tecnico alla piazza
Immagine news Serie B n.3 Risultato indigesto ma compleanno risollevato da un baby tifoso. Il sabato di Fulignati dell'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Immagine news Serie B n.5 Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Portanova: "I punti persi ad Avellino dobbiamo riprenderceli contro l'Entella"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Fogliata: "Quest'anno si percepisce un clima diverso, si respira tutt'altra aria"
Immagine news Serie C n.3 Annuncio atteso ma non arrivato: oggi Rossi saluta il Foggia ufficialmente? Chi al suo posto?
Immagine news Serie C n.4 Un pallone per ricominciare: il Trento in sostegno del carcere. Un messaggio di speranza
Immagine news Serie C n.5 Marani: "Per la mia Serie C vorrei più club come l'Ospitaletto: è riferimento per il territorio"
Immagine news Serie C n.6 Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?