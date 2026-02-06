Bienvenido Ademola! Lookman timbra al debutto con l'Atletico. E già lo fece con l'Atalanta

Non c'è dubbio che Ademola Lookman non sappia come farsi amare fin da subito dai propri nuovi tifosi. Come in occasione della prima gara che disputò con l'Atalanta, datata addirittura agosto 2022 al Ferraris di Genova contro la Samp, anche con l'Atletico Madrid il nigeriano si è regalato un esordio da sogno andando subito a segno.

A la Cartuja di Siviglia, in occasione dei Quarti di finale di Coppa del Re contro il Real Betis, i Colchoneros si sono imposti con un netto 0-5 firmato Hancko, Simeone e Lookman nel primo tempo, mentre Griezmann e Thiago Almada hanno arrotondato il parziale nella ripresa. Bellissimo il gol dell'ex Atalanta, che dopo aver ricevuto sulla sinistra da Simeone ha mandato fuori giri un difensore avversario, si è accentrato, si è liberato dalla marcatura di un altro e ha calciato con un destro preciso che si è infilato all'angolino sinistro della porta difesa da Adrian. Con questa vittoria l'Atletico ha staccato il pass per la semifinale della competizione, dove ad attenderla c'erano i baschi dell'Athletic Club.

Proprio di Lookman ha parlato il capitano dei rojiblancos Griezmann al termine del match: "Siamo una squadra, uno spogliatoio, un club e una tifoseria molto accogliente. Chiunque arrivi è accolto fin dal primo secondo, e lo vediamo con i nuovi arrivati. Godiamoci i nuovi giocatori e speriamo che ci portino gioia come stasera".

Questo il tabellone dei Quarti di Coppa del Re

Albacete - Barcellona 1-2

Deportivo Alaves - Real Sociedad 2-3

Valencia - Athletic Club 1-2

Real Betis - Atletico Madrid 0-5