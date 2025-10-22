Atalanta, Scamacca: "Siamo propositivi, ma ci manca lo spunto. Continuiamo a lavorare"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League pareggiato per 0-0 contro lo Slavia Praga.
C'è frustrazione per creare tanto e non segnare?
"Le prestazioni ci sono, siamo propositivi ma ci manca lo spunto e quel pizzico di sfortuna che ci consente di sbloccare certe situazioni".
Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
"Mezzo pieno. Facendo le prestazioni, i risultati arrivano. Continuiamo a lavorare, per portare i risultati a casa".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile