Atalanta-Torino, la moviola di Calvarese: "Giusto non dare rigore su Ahanor"
Pochi problemi per Francesco Fourneau nel dirigere la gara vinta dall'Atalanta ieri sera a Bergamo, contro il Torino. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese dalle colonne di Tuttosport ha analizzato positivamente il suo operato nella gara della New Balance Arena.
"Serata senza troppi problemi per lui" - fa notare - ", complice un atteggiamento quasi sempre corretto da parte delle due squadre. Tecnicamente, Fourneau fischia il il giusto, chiudendo il match a quota 31 falli, ma seguendo una soglia coerente per tutta la serata", scrive.
Corretti a suo giudizio i cartellini gialli rimediati da Tameze, Olkhan e Musah, con un rischio corso dal primo per un fallo su Zalewski. "Nel secondo tempo manca un’ammonizione per Aboukhlal, che vedendosi superato da De Ketelaere trattiene la maglia del belga", si legge.
In merito alle proteste di cui sono protagonisti i granata di Marco Baroni per un possibile fallo di mano di Ahanor sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Calvarese aggiunge: "Fourneau non fischia perché il braccio dell’ex difensore del Genoa è attaccata al corpo".