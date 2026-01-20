Avanti di un uomo e di un gol, il Napoli si fa rimontare a Copenaghen: 1-1 amaro in Champions

"Qualsiasi risultato al di fuori della vittoria non sarà ben accetto", aveva detto Conte. E allora questo 1-1 di Champions League in Danimarca, a Copenhagen, anche per come si era messa la partita, non può che essere amaro. Il Napoli a fine primo tempo è avanti di uomo per l'espulsione di Delaney e di un gol per il colpo di testa del solito McTominay. Ma nella ripresa si fa rimontare: calcio di rigore causato da Buongiorno, parato da Milinkovic-Savic ma ribattuto in porta da Larsson. Il pareggio complica tantissimo la Champions League: ora gli azzurri dovranno per forza battere il Chelsea all'ultimo turno per qualificarsi ai playoff.

Il copione

Per questa partita da dentro o fuori Conte si presenta a Copenaghen con Vergara nel tridente, un inedito Gutierrez a tutta fascia a destra e Buongiorno centrale al posto di Rrahmani. Ciononostante il Napoli gioca con coraggio, fa la partita fin dall'inizio, contro un Copenhagen ordinato, stretto, compatto. Lo spartito è questo qui, l'intensità c'è ma lo spazio manca. E così gli azzurri accumulano oltre il 70% di possesso palla nella prima mezzora, ma una sola vera palla-gol: il destro dal limite del debuttante Vergara (dopo una bella giocata nello stretto). Per il resto solo predominio territoriale.

La svolta, in quattro minuti

La potenziale svolta della partita arriva poco dopo i due terzi di primo tempo. Delaney entra in maniera scomposta su Lobotka. L'arbitro non se ne accorge, in sala Var sì: on field review e cartellino rosso per il capitano del Copenhagen. Una match bloccato tatticamente, con un uomo in meno (e che uomo), può stravolgere l'ordine. E così è. Anche perché tre minuti più tardi la gara cambia e i danesi non possono più difendersi e andare lungo: al 39' su un calcio d'angolo McTominay si tacca dalla marcatura e di testa mette la palla al sette, imprendibile per il portiere Kotarski. 1-0 e festa grande anche di Conte in panchina, a sottolineare la pesantezza di questo gol. Il resto del primo tempo è contorno, un po' di stanchezza e poca precisione da ambo le parti. Il parziale rimane 0-1: il Napoli è avanti.

Rigore e pari

Con l'uomo in più il Napoli nel secondo tempo continua a fare la partita. Non ha chissà quale occasione, ma resta stabilmente nella metà campo avversaria. Un destro in girata di Hojlund e un altro tiro di Vergara sono le uniche due conclusioni verso la porta, ma di contro il Copenhagen fa poco niente. Fino al 69', quando su un pallone in area per Elyounoussi, Buongiorno mette troppa veemenza nell'intervento: calcio di rigore. Dal dischetto va Larsson: Milinkovic-Savic lo ipnotizza, ma sulla ribattuta è lo stesso Larsson a rispedire in rete. E' 1-1 aòl Parken.

L'assedio finale

Gli ultimi venti minuti sono un assedio del Napoli, con un uomo in più e dentro parecchi attaccanti: dentro Lang, Lucca e Ambrosino. Ma anche con tanto disordine. Perché in superiorità numerica solo con il caos gli azzurri mettono pensieri al Copenhagen. McTominay e Olivera impegnano Kotarski, all'inizio del recupero Lucca cestina una palla gol enorme. Si infrangono lì le speranze del Napoli, l'arbitro fischia tre volte. E ora Conte sarà chiamato a battere il Chelsea all'ultima giornata per proseguire il suo percorso.