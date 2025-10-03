Baggio meglio di Maradona? Pallavicino: "Lo dissi a Careca, voleva mettermi le mani addosso"

L'agente di mercato Carlo Pallavicino ha raccontato alcuni retroscena legati ai giocatori che ha seguito in passato al fianco di Giovanni Branchini e che hanno fatto la storia più o meno recente del Napoli.

Fra di essi, il macedone Goran Pandev, che all'inizio non voleva nemmeno accettare di giocare in azzurro: "Perché aveva vinto tutto con l’Inter e non voleva lasciarla. Poi ha scoperto Napoli e di fatto ha trovato la città dove avrebbe voluto rimanere a vivere per sempre", ha spiegato Pallavicino.

Simpatico l'aneddoto legato ad Antonio Careca, sul quale racconta: "A 24 anni cercavo anche di stimolare Careca provando a creare un rapporto ma senza cellulari era complicato. Essendo io di Firenze lo provai a provocare dicendogli “Baggio è meglio di Maradona” e a momenti mi metteva le mani addosso".

Spazio anche a un retroscena sullo stesso Maradona: "Per concludere una trattativa con Moggi, andammo al seguito del Napoli in una trasferta ad Ascoli. Fu un’esperienza totalizzante. (...) La partita stava per iniziare, ma Diego si fermò a parlare per un’eternità con Giovanni Branchini: non di calcio, ma di pugilato. Ovviamente non riuscimmo mai a parlare con Moggi ma fu una trasferta indimenticabile".