TMW Lavoro personalizzato per Anjorin, terapie per Ismajli: entrambi salteranno Lazio-Torino

Il Torino sfiderà nella giornata di domani alle 15 la Lazio a Roma in una sfida complicata, ma che gli uomini di Marco Baroni sono chiamati a non sbagliare visto l'inizio di campionato non soddisfacente. Secondo quanto raccolto da TMW, Faustino Anjorin si è allenato svolgendo un lavoro personalizzato, mentre Ardian Ismajli ha effettuato delle terapie. Entrambi non saranno convocati per domani.

Il centrocampista in questa stagione non ha trovato molto spazio, visto che ha collezionato 4 presenze (una in Coppa Italia e 3 in Serie A) per un totale di 37 minuti. Diverso invece il minutaggio del difensore, che, malgrado abbia lo stesso numero di gettoni, suddiviso proprio come quello dell'ex Empoli, è rimasto sul terreno di gioco per 347 minuti.

La loro assenze non fanno sicuramente felice il tecnico granata, che avrà dunque due opzioni in meno per cercare di ottenere punti importanti all'Olimpico. Tra l'altro per lui sarà una sfida speciale perché nella scorsa stagione ha guidato i biancocelesti, ottenendo però un risultato non molto soddisfacente, che gli è costato il posto: la Lazio ha infatti terminato il campionato al 7° posto con 65 punti, mentre in Europa League è stata eliminata ai quarti di finale dai norvegesi del Bodo/Glimt.