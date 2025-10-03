Napoli, scontri con i portoghesi: condannati 3 ultras e scattano 6 Daspo

La partita vinta dal Napoli di Antonio Conte contro lo Sporting lascia degli strascichi per alcuni tifosi azzurri, protagonisti in negativo della serata di Champions League. Mercoledì sera infatti sono stati arrestati tre tifosi, fermati per degli scontro con dei tifosi portoghesi in via Melisurgo. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, sono stati processati per direttissima ieri.

Per due di essi il giudice monocratico ha stabilito la pena di 6 mesi, 660 euro di multa e divieto di due anni ad assistere a eventi sportivi su tutto il territorio italiano (comprese le partite dell'Italia), per il terzo tifoso invece è stata prevista la misura del divieto di dimora a Napoli.

Allo stesso tempo, riporta il quotidiano, il questore Maurizio Agricola ha anche previsto tre Daspo a loro indirizzati: da due a sei anni la durata degli stessi divieti. Nel mirino poi sono finiti anche i tre individui fermati in occasione degli incidenti dalla Squadra mobile e dalla Digos, poi rilasciati e denunciati a piede libero: in questo caso gli ultras fermati non potranno avvicinarsi per i prossimi 4 anni ad alcuna manifestazione di tipo sportivo. Assieme a loro era coinvolto anche un altro tifoso che non ha partecipato però agli scontri.