20 anni dalla scomparsa di Scoglio, Spinelli: "Mi disse: anche i colombi vogliono che resti"

L'ex presidente del Genoa Aldo Spinelli (che guidò i rossoblù per dodici anni tra il 1985 e il 1997, ndr), nel corso di una intervista concessa al Secolo XIX, ha ricordato un episodio chiave del passato di Franco Scoglio, ne ventennale della morte dell'ex allenatore simbolo del Genoa. "Dovevamo andare in trasferta e mi disse che non sarebbe partito se non avessi preso Signorini. Ricordo ancora che era deciso ad attuare le sue parole e per convincermi mi disse che se l'avessi preso sarebbe andato in Serie A.

Partii per Roma dove incontrai prima il tecnico Nils Liedholm e poi per chiudere l'operazione andai in casa dell'allora presidente Viola. Per fortuna tornai con Signorini. Resterà il mio allenatore preferito, e come sapete ne ho avuti tanti, perché mi faceva divertire dentro e fuori dal campo".

Spinelli, sorridendo, aggiunge un altro ricordo legato al tecnico: "Quando parlavamo del rinnovo guardava sempre dalla finestra e poi mi diceva "'presidente, anche i colombi vogliono che resti al Genoa'". Infine, ha concluso: "Un personaggio unico ma soprattutto un grandissimo genoano che amava i colori rossoblù come pochi: fin dal suo arrivo si era legato con un rapporto speciale con la tifoseria: lo accolsero in cinquemila alla sua presentazione".