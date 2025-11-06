Ballotta: "Fossi nell'Inter terrei Sommer per un altro anno. Ma prenderei anche Caprile"

Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter, ha voluto difendere Yann Sommer, troppo spesso criticato nell'ultimo periodo a causa dei recenti errori. Intervistato da LInterista.it, l'ex Lazio ha spiegato: "Lo svizzero è ancora un ottimo portiere, ma è indubbio che bisogna pensare pure al futuro. Caprile è un profilo giusto, io li terrei entrambi: se c'è la possibilità di prendere Caprile, prenderei quest'ultimo per un discorso futuro e tratterrei Sommer per un altro anno".

Ballotta prosegue: "Adesso vediamo come finirà questo tipo di campionato, anche per procedere a un'alternanza con Caprile o un altro giovane, ce ne sono anche altri di interessanti. Io manterrei comunque Sommer per un discorso di esperienza, viste tutte le partite che ci sono da giocare, aggiungendo un giovane alle spalle di valore".

Infine conclude spiegando la sua opinione definitiva: "Nel caso di Caprile non dico per farlo crescere, dato che ha già disputato un buon campionato quest'anno. A fine stagione vedremo come andranno questi due portieri, ma io Sommer lo terrei un altro anno, appunto, nell'eventualità di far crescere un giovane alle spalle".

Ballotta in carriera ha vestito le maglie di Bologna, Modena, Cesena, Parma, Brescia, Reggiana, Lazio, Inter e Treviso, vincendo una Serie C1, 3 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Serie A, 2 Supercoppa Europea e 2 Coppa delle Coppe.