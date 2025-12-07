Ballotta: "Lazio e Bologna due squadre in forma. Sarà una sfida molto equilibrata"

Intervistato da Il Cuoio, l'ex portiere, tra le altre, della Lazio Marco Ballotta ha commentato: "Ho giocato sei anni a Roma ed è stato il momento più importante e intenso della mia carriera. Credo di essere riuscito a lasciare un bel ricordo e mi sono tolto delle belle soddisfazioni. La prima chiamata della Lazio? Giocavo con la Reggiana e mi arrivò la proposta dei biancocelesti. Quando seppi che a volermi era stato Zoff non ci ho pensato su due volte. Era il mio idolo da bambino. Mi sono ritrovato a trattare con lui il mio ingaggio e mi sembrava un sogno.

Eravamo una grande squadra, ben costruita. Che ha vinto tanto, ma che poteva fare ancora di più di quello che ha fatto. Soprattutto in Europa. Una squadra piena di campioni, con tanta qualità e ambizione.

Lazio-Bologna? Sono due squadre in forma. I rossoblù stanno facendo bene e credo che il ko con la Cremonese sia stato un episodio. La Lazio è in ripresa e sta vivendo un buon momento: i biancocelesti hanno Sarri poi, che è un ottimo allenatore. Che gara sarà? Molto equilibrata. Mi aspetto una gara divertente. Sono due squadre che amano giocare a calcio con la propria mentalità".