Ballotta sicuro: "Il Parma di Cuesta sta dimostrando di poter stare in questa Serie A"

In vista della sfida tra Parma e Lione Legends ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta di Parma lo storico portiere Marco Ballotta. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sulla stagione fatta finora da Carlos Cuesta: "Lo vedo in crescita, è una squadra giovane con qualche giocatore interessante. Ci vuole sempre un po' di pazienza all'inizio ma sta dimostrando di poter stare in questa serie A, dove alcune compagini mi sembrano inferiori al Parma. L'obiettivo resta la salvezza, domenica stata una vittoria fondamentale con tre punti sul campo di una diretta con corrente che possono dare maggior sicurezza nei propri mezzi".

Manca un po' di continuità...

"Per una squadra che deve salvarsi è importante la continuità ma anche la fase difensiva perché se sei solido dietro qualche risultato lo porti sempre a casa. Poi vincere aiuta a vincere. Sabato con l'Udinese, che viene da una sconfitta e non attraversa un periodo felice, bisogna dare seguito al successo di Verona. Ci sarà da lottare fino alla fine ma credo che far bene anche la prossima partita moralmente possa essere un bel toccasana".

Come giudica il debutto di Corvi?

"C'è sempre molta titubanza a lanciare i giovani bisogna farli giocare e metterli nelle condizioni di mostrare la loro forza. Capitò la stessa cosa anche a me Parma".

Le piace questo campionato?

"Vedo sempre Inter e Napoli sopra a tutte, poi ci sono Milan, Roma, lo stesso Bologna lì vicino e il Como che sta facendo meraviglie. È un campionato molto equilibrato, sta già dando indicazioni ma sia davanti che in coda c'è tanto equilibrio. Sarà una bella lotta".