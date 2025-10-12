Maresca: "Ho convinto il Chelsea che la Conference fosse la coppa più importante al mondo"

Anche mister Enzo Maresca oggi ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni sulla sua nuova avventura alla guida del Chelsea, la vittoria del Mondiale per club e della Conference League: “Parliamo di una delle società più importanti al mondo, che ha faticato negli ultimi anni per varie ragioni. Alla firma sentivo la pressione di esser l’unico italiano a non vincere qui, ma per fortuna non è andata in questo modo: aver riportato questa club al vertice è una soddisfazione".

Battendo il Paris Saint-Germain avete vinto il Mondiale per club.

"Abbiamo fatto una grandissima partita, era la classica situazione in cui davano tutti loro per favoriti: abbiamo battuto la squadra che al momento penso sia la più forte del mondo. Ma non lavoro tutti i giorni pensando che abbiamo vinto il Mondiale: lo faccio perché mi piace, non mi alzo la mattina pensando ai titoli vinti".

Che esperienza è stata questa nuova competizione?

"Abbiamo giocato sette partite diverse per piano gara, abbiamo tentato cambiamenti e abbiamo provato a sorprendere: è andata bene. Ci sono stati diversi infortuni, ma ne è valsa la pena e non cambierei nulla, visto il risultato. Il trofeo, poi, è stupendo anche se pesante".

E cosa ha rappresentato vincere la Conference League?

"Era l’unica competizione che potevamo vincere: ho convinto i miei ragazzi sul fatto che fosse la più importante al mondo. E così abbiamo vinto due titoli in due mesi. Pellegrini (Manuel, allenatore del Betis battuto in finale di Conference, ndr) è un mio padre professionale: mi ha insegnato tanto, prima della finale mi ha detto che sarebbe stato vinto con qualsiasi risultato e io ho detto lo stesso. Tengo tanto a lui, gli voglio bene".

