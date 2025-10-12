Esami per Kean, avanza Pio Esposito. Due big su Norton-Cuffy: le top news delle 22

Esami per Kean, si scalda Esposito - Arrivano novità riguardo alle condizioni di Moise Kean, protagonista ieri contr l'Estonia di una serata dolcemara avendo prima sbloccato il punteggio e poi abbandonato il campo per un infortunio alla caviglia. L'attaccante della Fiorentina non ha partecipato alla seduta pomeridiana di allenamento dell'Italia: solo terapie per lui, mentre domani verrà sottoposto ad esami strumentali. In dubbio la sua presenza martedì sera contro Israele: si scalda Pio Esposito per il debutto dal primo minuto.

Le parole di Balotelli - Al Festival dello Sport di Trento, tra i tanti interventi c'è stato anche quello di Mario Balotelli, con l'azzurro tra i tanti temi toccati: "Per me la Nazionale è un punto fondamentale. Non è un attacco a nessuno, però tante volte vedo giocatori giocare in Nazionale senza più quella voglia di dimostrare, di difendere la maglia del Paese e non mi fa piacere. Quando ero in Nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia e questa cosa per me manca. Sono stato l'ultimo centravanti ad aver giocato un Mondiale? Eh, me l'hanno detto".

Big match sul mercato per Norton-Cuffy - La sessione estiva è appena terminata, ma già si parla di trattative in vista di gennaio o addirittura del prossimo anno. Un nome caldo è quello di Brooke Norton-Cuffy, che si sta mettendo in mostra nel Genoa. Su di lui ci sono Juventus e Napoli: per il momento il club rossoblù chiede 15 milioni, ma tale cifra può salire di pari passo con le prestazioni del giocatore.