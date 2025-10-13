Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”

Seconda sconfitta consecutiva per l’Audace Cerignola, travolta 3-0 sul campo del Casarano in una giornata da dimenticare. Al termine della gara, il tecnico Vincenzo Maiuri, confermato in panchina nonostante i risultati altalenanti, ha analizzato con grande franchezza la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

“L’abbiamo bloccata noi a loro o loro a noi? Faccio io la domanda: chi ha avuto la prima occasione per andare in vantaggio? Detto questo, il Casarano ha meritato di vincere. Faccio i complimenti a Di Bari, alla squadra e all’ambiente per quello che hanno ottenuto. Hanno capitalizzato al massimo i nostri errori, che sono stati clamorosi, e hanno sfruttato ogni nostra disattenzione.”

L’allenatore gialloblù non ha nascosto la propria delusione per l’atteggiamento dei suoi giocatori, riconoscendo la mancanza di spirito e aggressività: “La cosa che più non mi è piaciuta, e lo dico contro me stesso, è che non ho visto un’anima. Quando manca l’anima, significa che l’allenatore non riesce a toccare le corde giuste. È una situazione brutta e molto fastidiosa. Il Casarano ha messo più voglia su ogni pallone, più cattiveria, più contrasto. Le palle fifty-fifty erano sempre loro, e questo mi dà fastidio.”

Infine, Maiuri ha riconosciuto i meriti dell’avversario ma ha ribadito la necessità di un’immediata reazione: “Non voglio togliere nulla alla vittoria del Casarano, che ha un allenatore molto bravo e un’identità chiara. Ma noi dobbiamo guardarci dentro. Non c’è stata anima, e quando manca quella, anche una partita equilibrata diventa impossibile da vincere.”