Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio"

L’esterno del Modena, Matteo Cotali, ha parlato a Il Resto del Carlino dell’ottimo momento vissuto dalla squadra e della sfida di cartello contro il Palermo, in programma nel prossimo weekend allo stadio Renzo Barbera.

“Il clima è positivo, vincere aiuta a vincere e a lavorare con maggiore serenità – ha dichiarato Cotali –. Il primo posto? Non è ancora il momento di fare calcoli, ma questo avvio di stagione rispecchia fedelmente ciò che abbiamo costruito giorno dopo giorno in allenamento. La squadra sta bene e si percepisce la fiducia reciproca tra noi e il mister”.

Il difensore gialloblù ha poi commentato le voci di mercato che lo avevano riguardato in estate:

“Ho sempre avuto il desiderio di rimanere qui a Modena, sono felice di far parte di questo gruppo. Il mister ha fiducia in me e questo mi dà grande motivazione”.

Infine, uno sguardo alla prossima sfida in terra siciliana:

“Giocare al Barbera sarà emozionante, è uno stadio importante e pieno di passione. Speriamo che sia una bella partita. Incontreremo Palumbo, un avversario speciale che conosciamo bene e a cui vogliamo bene, ma domenica speriamo che non faccia così bene come ha fatto con noi a Modena”.