Scozia, Adams 'Player of The Match' contro la Bielorussia: il Toro si complimenta su IG

Vince e avvicina l'obiettivo della qualificazione ai Mondiali la Scozia, grazie al 2-1 di oggi ai danni della Bielorussia. Una partita sbloccata al 15' da Che Adams che, per questo gol e in generale per la sua prestazione, si è guadagnato il premio di Player of The Match. Per l'attaccante del Torino si tratta della rete numero 11 in 43 apparizioni con la Nazionale.

La compagine scozzese, tramite i propri canali social, ha celebrato con un post il premio ricevuto a fine partita da Adams. Tra i primi commenti anche quello del Torino, che rende omaggio al proprio tesserato con questo messaggio: "Lui è quello giusto". In granata per la seconda stagione consecutiva, l'ex Southampton sta trovando un discreto spazio in questi primi mesi nonostante gli arrivi nel reparto offensivo di giocatori come Ngonge e Simeone e il ritorno dopo un lungo infortunio di Duvan Zapata.