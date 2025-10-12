Spinazzola: "Sappiamo di essere forti, Gattuso bravissimo". Poi il paragone con Euro 2020

Intervistato dalla Rai, il laterale azzurro Leonardo Spinazzola ha raccontato anche il suo ritorno in Nazionale e la nuova era targata Gennaro Gattuso: "Gattuso mi aveva chiamato prima del primo raduno, dicendomi che mi vedeva e che le porte erano aperte. La convocazione? In verità è stata una telefonata molto breve, poche parole: 'Leo abbiamo bisogno di te'...".

Impossibile non ricordare l'Europeo vinto nel 2021: "Fino a pochi anni fa c'erano Bonucci e Chiellini, grandi uomini, che in nazionale avevano vinto e perso, avevano piu' esperienza. Ma qui ci sono giovani che giocano nei club finali di Champions ed Europa League. Questa è la strada".

Sugli azzurri di oggi il calciatore del Napoli ha infine aggiunto: "Da quel che ho visto in questa settimana c'è un grande clima, Gattuso è stato bravissimo. Vedo soprattutto che sappiamo di essere forti, possiamo dire la nostra. Devono finire qui i fallimenti, dobbiamo andare a giocarci il Mondiale".