TMW Zidane: "Tornerei ad allenare Modric. In un'ora e mezza al campo non perdeva mai palla"

Intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento, mister Zinedine Zidane ha parlato anche di alcuni suoi giocatori, a partire da Luka Modric oggi al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

Chi tornerebbe ad allenare tra Cristiano Ronaldo e Modric?

"Tutti e due, giocatori straordinari, anche Benzema. Avevo dei giocatori… Non è la partita, perché la partita è una parte. Allenarsi con loro, a 5 metri… Per esempio Benzema, Kroos, Isco. Non vedevi la palla eh, non la perdevano mai loro. È impressionante. Pensa ad un’ora e mezza di allenamento senza perdere la palla. Mai. Sono 3-4 giocatori che facevano quello: Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrygo. Cristiano la perdeva un po’ (sorride, ndr). Però faceva dei gol impressionanti, quindi…".

Qual è la squadra più forte secondo lei?

“Il Milan con van Basten, Rijkaard, Gullit, Baresi, Maldini. Questa squadra vinceva tante partite. Era una squadra impressionante il Milan di Sacchi".

Che idea ha di Ancelotti?

"Ancelotti è un amico, un vecchio amico. È un bravo allenatore perché ascolta i giocatori, ci parlava tanto. Alcuni sentono, altri ascoltano: lui ascolta. Ci sono allenatori che vincono, altri che non vincono e vengono presi come dei coglioni. Ma non è così. C’entra anche la squadra… L'importante è che sei appassionato perché è così che trasmetti sempre qualcosa ai giocatori".